На Западе раскрыли, что Британия задумала против России - РИА Новости, 29.10.2025
12:47 29.10.2025 (обновлено: 16:27 29.10.2025)
На Западе раскрыли, что Британия задумала против России
Великобритания готовится к развертыванию войск на Украине, пишет Bloomberg. РИА Новости, 29.10.2025
На Западе раскрыли, что Британия задумала против России

Bloomberg: в Британии готовятся к отправке войск на Украину

Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Великобритания готовится к развертыванию войск на Украине, пишет Bloomberg.
"Следующее крупное военное развертывание Великобритании может быть осуществлено на Украине", — говорится в материале.
В Британии сделали заявление после предупреждения Путина
28 октября, 10:10
28 октября, 10:10
Издание отмечает, что британские солдаты планируют обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании окажут помощь в контроле воздушного и морского пространства.
В понедельник министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллионов долларов).

Газета Telegraph на прошлой неделе сообщила, что европейские лидеры в контексте урегулирования украинского конфликта — лишь непрошеные советчики "на заднем сиденье", которые не контролируют ситуацию, но пытаются вносить свои коррективы, и их легко можно игнорировать. По данным издания, в сложившейся ситуации ЕС нельзя назвать политическим игроком, а лишь тем, кто будет платить.
Министр обороны Британии раскрыл, что Лондон подготовил России
26 октября, 08:55
26 октября, 08:55
 
