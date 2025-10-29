На Западе раскрыли, что Британия задумала против России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Великобритания готовится к развертыванию войск на Украине, пишет Bloomberg.
"Следующее крупное военное развертывание Великобритании может быть осуществлено на Украине", — говорится в материале.
Издание отмечает, что британские солдаты планируют обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании окажут помощь в контроле воздушного и морского пространства.
В понедельник министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллионов долларов).
Газета Telegraph на прошлой неделе сообщила, что европейские лидеры в контексте урегулирования украинского конфликта — лишь непрошеные советчики "на заднем сиденье", которые не контролируют ситуацию, но пытаются вносить свои коррективы, и их легко можно игнорировать. По данным издания, в сложившейся ситуации ЕС нельзя назвать политическим игроком, а лишь тем, кто будет платить.
