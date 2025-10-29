Правозащитники просят отставки губернатора штата Рио-де-Жанейро

https://ria.ru/20251029/braziliya-2051668780.html
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 окт - РИА Новости. Неправительственная организация "Мирный Рио", защищающая права человека, просит отставки губернатора штата Рио-де-Жанейро после спецоперации полиции против банды, в результате которой погибли десятки человек, сообщил РИА Новости глава организации Антониу Карлос Коста.
"Кадры произошедшего облетели мир. Возникает вопрос: что будет с ответственными за эти убийства?.. Во имя правосудия... мы просим о том, чтобы губернатор Клаудиа Кастро немедленно подал в отставку", - сказал он
Полиция Рио-де-Жанейро
провела во вторник, 28 октября, крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В операции задействовано около 2500 полицейских. По официальным данным, погибли 64 человека, включая четырех полицейских.
"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов.