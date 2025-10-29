Правозащитники просят отставки губернатора штата Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 окт - РИА Новости. Неправительственная организация "Мирный Рио", защищающая права человека, просит отставки губернатора штата Рио-де-Жанейро после спецоперации полиции против банды, в результате которой погибли десятки человек, сообщил РИА Новости глава организации Антониу Карлос Коста.

"Кадры произошедшего облетели мир. Возникает вопрос: что будет с ответственными за эти убийства?.. Во имя правосудия... мы просим о том, чтобы губернатор Клаудиа Кастро немедленно подал в отставку", - сказал он