Рейтинг@Mail.ru
В США изучили российские "умные" бомбы - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/bomby-2051657782.html
В США изучили российские "умные" бомбы
В США изучили российские "умные" бомбы - РИА Новости, 29.10.2025
В США изучили российские "умные" бомбы
Российские экспериментальные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут поражать украинские цели на расстоянии от 150 до 200... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:05:00+03:00
2025-10-29T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479725_9:0:992:553_1920x0_80_0_0_e2d2385d5af996f48844cff18b1ba2ea.jpg
https://ria.ru/20251029/lvov-2051646160.html
https://ria.ru/20251024/vsu-2050417895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479725_0:0:737:553_1920x0_80_0_0_35d6b55ceac1860d29fec92edbed1d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
В США изучили российские "умные" бомбы

NI: новые российские бомбы с УМПК поражают цели на расстоянии до 200 километров

© Минобороны РоссииКадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Минобороны России
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские экспериментальные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут поражать украинские цели на расстоянии от 150 до 200 километров, отметил обозреватель издания The National Interest Ставрос Атламазоглу.
По его словам, УПМК представляет собой комплект наведения, которая способна превратить "глупые" бомбы в "умные". Атламазоглу считает, что они идеально подойдут для ударов по передовой и объектам логистики.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали
Вчера, 20:35
"Если новая планирующая авиабомба докажет свою эффективность, она предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный вариант нанесения удара", — заключил обозреватель, добавив, что подобные снаряды предоставляют возможность обхода украинской ПВО.
Ранее Минобороны России сообщило, что 21 октября экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". По данным ведомства, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по заданным координатам, что обеспечило высокую точность поражения цели. Также 26 октября ВКС России нанесли удар осколочно-фугасной авиационной бомбой калибром 250 килограммов и фактической массой 270 килограммов (ОФАБ-250-270) по скоплению ВСУ в левобережной части Купянска.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Нависла угроза". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
24 октября, 16:35
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала