В США изучили российские "умные" бомбы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские экспериментальные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут поражать украинские цели на расстоянии от 150 до 200 километров, отметил обозреватель издания The National Interest Ставрос Атламазоглу.
По его словам, УПМК представляет собой комплект наведения, которая способна превратить "глупые" бомбы в "умные". Атламазоглу считает, что они идеально подойдут для ударов по передовой и объектам логистики.
"Если новая планирующая авиабомба докажет свою эффективность, она предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный вариант нанесения удара", — заключил обозреватель, добавив, что подобные снаряды предоставляют возможность обхода украинской ПВО.
Ранее Минобороны России сообщило, что 21 октября экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". По данным ведомства, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по заданным координатам, что обеспечило высокую точность поражения цели. Также 26 октября ВКС России нанесли удар осколочно-фугасной авиационной бомбой калибром 250 килограммов и фактической массой 270 килограммов (ОФАБ-250-270) по скоплению ВСУ в левобережной части Купянска.
