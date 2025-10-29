Рейтинг@Mail.ru
11:37 29.10.2025 (обновлено: 17:05 29.10.2025)
"Русский богатырь всех защитит": Фетисов об Овечкине
"Русский богатырь всех защитит": Фетисов об Овечкине

Фетисов: Овечкин не был бы самим собой, если бы не вступался за товарищей

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подобен русскому богатырю и не был бы самим собой, если бы в драках не вступался за товарищей по команде, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В ночь на среду "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 0:1. В ходе игры произошла массовая потасовка, в которой принял участие российский нападающий.
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Овечкин ввязался в драку, вступившись за одноклубника в матче НХЛ
29 октября, 10:19
"Хоккей такая игра, что стычки и драки в ней бывают. Саша – физически здоровый парень, как настоящий русский богатырь. Потому для него участие в них – это ни о чем. Естественно, что в таких ситуациях нужно и за своих товарищей заступаться, и за команду. И он бы не был Овечкиным, если бы уходил от этого", - сказал Фетисов.
В десяти играх сезона-2025/26 Овечкин набрал семь очков (два гола и пять результативных передач).
Форварду 40 лет. Текущий сезон является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Овечкин объяснил, почему пока не собирается завершать карьеру
29 октября, 09:32
 
