"Русский богатырь всех защитит": Фетисов об Овечкине

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подобен русскому богатырю и не был бы самим собой, если бы в драках не вступался за товарищей по команде, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.