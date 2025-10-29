https://ria.ru/20251029/bezopasnost-2051557611.html
Тюменская область обеспечивает себе продовольственную безопасность
Тюменская область обеспечивает себе продовольственную безопасность - РИА Новости, 29.10.2025
Тюменская область обеспечивает себе продовольственную безопасность
Агропромышленный комплекс Тюменской области полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона, об этом заявил губернатор Александр Моор, комментируя РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:44:00+03:00
2025-10-29T16:44:00+03:00
2025-10-29T16:44:00+03:00
тюменская область
александр моор
тюменская область
артем жога
продовольствие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_6d27a958e4981b274b6f9d02f257e4b8.jpg
https://ria.ru/20251024/tyumen-2050480494.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_282:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_3f611358da17f71d6eb1953e85b4242b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, артем жога, продовольствие
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Артем Жога, Продовольствие
Тюменская область обеспечивает себе продовольственную безопасность
Моор: Тюменская область обеспечивает себе продовольственную безопасность
ТЮМЕНЬ, 29 окт – РИА Новости. Агропромышленный комплекс Тюменской области полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона, об этом заявил губернатор Александр Моор, комментируя участие делегации области в Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа.
"Тюменскую молочку, овощи, сыры, колбасы, рыбу и многое другое сегодня смогли оценить посетители Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в Екатеринбурге… Наш АПК уже много лет полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона. Растёт экспорт. Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики региона. Гордимся достижениями тюменских аграриев", - написал Моор в своем Telegram-канале.
На экспозиции Тюменской области полномочному представителю президента на Урале Артему Жоге, замминистра сельского хозяйства России Роману Некрасову и другим гостям рассказали об инвестиционных проектах тюменского агрокомплекса, в том числе о планах Группы компаний "Дамате" на строительство второй очереди племрепродуктора индейки в Упоровском округе. Доложили об успехах Научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья в семеноводстве. Угостили различной едой, в том числе сублимированной клубникой, производитель которой готовится к поставкам своей продукции на рынок Китая.