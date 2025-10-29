Тюменская область обеспечивает себе продовольственную безопасность

"Тюменскую молочку, овощи, сыры, колбасы, рыбу и многое другое сегодня смогли оценить посетители Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в Екатеринбурге… Наш АПК уже много лет полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона. Растёт экспорт. Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики региона. Гордимся достижениями тюменских аграриев", - написал Моор в своем Telegram-канале.

На экспозиции Тюменской области полномочному представителю президента на Урале Артему Жоге, замминистра сельского хозяйства России Роману Некрасову и другим гостям рассказали об инвестиционных проектах тюменского агрокомплекса, в том числе о планах Группы компаний "Дамате" на строительство второй очереди племрепродуктора индейки в Упоровском округе. Доложили об успехах Научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья в семеноводстве. Угостили различной едой, в том числе сублимированной клубникой, производитель которой готовится к поставкам своей продукции на рынок Китая.