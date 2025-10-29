https://ria.ru/20251029/bespilotniki-2051383157.html
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 29.10.2025
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников
Силы ПВО с 07.00 мск до 09.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:23:00+03:00
2025-10-29T09:23:00+03:00
2025-10-29T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников
ПВО сбила над Крымом пять украинских беспилотников за два часа