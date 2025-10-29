Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила два украинских БПЛА над российскими регионами за четыре часа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 29.10.2025
ПВО сбила два украинских БПЛА над российскими регионами за четыре часа
ПВО сбила два украинских БПЛА над российскими регионами за четыре часа
Средства ПВО РФ в период с 11.00 мск до 15.00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской и Белгородской РИА Новости, 29.10.2025
ПВО сбила два украинских БПЛА над российскими регионами за четыре часа

ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями за четыре часа

ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Средства ПВО РФ в период с 11.00 мск до 15.00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Двадцать девятого октября текущего года в период с 11.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
