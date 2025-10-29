https://ria.ru/20251029/bespilotnik-2051528078.html
ПВО сбила два украинских БПЛА над российскими регионами за четыре часа
ПВО сбила два украинских БПЛА над российскими регионами за четыре часа - РИА Новости, 29.10.2025
ПВО сбила два украинских БПЛА над российскими регионами за четыре часа
Средства ПВО РФ в период с 11.00 мск до 15.00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской и Белгородской РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:35:00+03:00
2025-10-29T15:35:00+03:00
2025-10-29T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область
ПВО сбила два украинских БПЛА над российскими регионами за четыре часа
ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями за четыре часа