https://ria.ru/20251029/belorussiya-2051532516.html
Литва на месяц закроет автомобильную границу с Белоруссией
Литва на месяц закроет автомобильную границу с Белоруссией - РИА Новости, 29.10.2025
Литва на месяц закроет автомобильную границу с Белоруссией
Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:10:00+03:00
2025-10-29T15:10:00+03:00
2025-10-29T15:50:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251028/telo-2051281972.html
белоруссия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, литва, евросоюз, нато
В мире, Белоруссия, Литва, Евросоюз, НАТО
Литва на месяц закроет автомобильную границу с Белоруссией
Литва закрывает границу с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления