Гладков рассказал о погоне дрона за машиной главы Белгородского района

БЕЛГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник целенаправленно гнался за машиной главы Белгородского района Татьяны Кругляковой во время рабочей поездки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело", — написал он в Telegram-канале.
Гладков напомнил, что это не первый такой случай, подчеркнув, что украинские боевики целенаправленно охотятся за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб. Он также выразил благодарность всем, кто продолжает работать на местах в приграничье, несмотря на сложную обстановку.
"Противник сегодня вновь подтвердил свою тактику — устрашение мирных жителей. Но ему не удастся нас сломить", — отметил глава региона.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18