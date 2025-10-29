Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о погоне дрона за машиной главы Белгородского района - РИА Новости, 29.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 29.10.2025 (обновлено: 22:25 29.10.2025)
Гладков рассказал о погоне дрона за машиной главы Белгородского района
Украинский беспилотник целенаправленно гнался за машиной главы Белгородского района Татьяны Кругляковой во время рабочей поездки, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.10.2025
Гладков рассказал о погоне дрона за машиной главы Белгородского района

Глава Белгородского района Круглякова выпрыгнула из авто перед атакой дрона ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой
Последствия атаки ВСУ на автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой
БЕЛГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник целенаправленно гнался за машиной главы Белгородского района Татьяны Кругляковой во время рабочей поездки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело", — написал он в Telegram-канале.
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища
Вчера, 17:56
Гладков напомнил, что это не первый такой случай, подчеркнув, что украинские боевики целенаправленно охотятся за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб. Он также выразил благодарность всем, кто продолжает работать на местах в приграничье, несмотря на сложную обстановку.
"Противник сегодня вновь подтвердил свою тактику — устрашение мирных жителей. Но ему не удастся нас сломить", — отметил глава региона.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
