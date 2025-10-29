Гладков рассказал о погоне дрона за машиной главы Белгородского района

БЕЛГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник целенаправленно гнался за машиной главы Белгородского района Татьяны Кругляковой во время рабочей поездки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Противник сегодня вновь подтвердил свою тактику — устрашение мирных жителей. Но ему не удастся нас сломить", — отметил глава региона.