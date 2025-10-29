В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек

БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, шесть получили ранения в Белгородской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Во время очередных террористических атак ВСУ погиб один мирный житель, шесть получили ранения. В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по производственному предприятию погиб мужчина. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования его родным и близким", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что ещё трое мужчин получили осколочные ранения, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, двоим оказывают необходимую помощь в Шебекинской ЦРБ. По оценке медиков, один из них также в тяжёлом состоянии.