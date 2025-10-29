Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 29.10.2025
13:13 29.10.2025
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 29.10.2025
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек
Один мирный житель погиб, шесть получили ранения в Белгородской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.10.2025
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек

БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, шесть получили ранения в Белгородской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Во время очередных террористических атак ВСУ погиб один мирный житель, шесть получили ранения. В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по производственному предприятию погиб мужчина. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования его родным и близким", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что ещё трое мужчин получили осколочные ранения, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, двоим оказывают необходимую помощь в Шебекинской ЦРБ. По оценке медиков, один из них также в тяжёлом состоянии.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона пострадали двое. У женщины - слепое осколочное ранение лица, у мужчины - баротравма. Бойцы подразделения "Орлан" доставили пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу. ​​​​​​​После оказания медицинской помощи лечение продолжат в амбулаторных условиях. В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал коммерческий объект. Пострадала мирная жительница. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, где у неё диагностировали баротравму", - уточнил глава области.
