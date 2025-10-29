https://ria.ru/20251029/belgorod-2051469401.html
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 29.10.2025
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек
Один мирный житель погиб, шесть получили ранения в Белгородской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:13:00+03:00
2025-10-29T13:13:00+03:00
2025-10-29T13:13:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20251024/gladkov-2050299311.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб человек
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали шесть человек
БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, шесть получили ранения в Белгородской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Во время очередных террористических атак ВСУ
погиб один мирный житель, шесть получили ранения. В городе Шебекино
от ударов FPV-дронов по производственному предприятию погиб мужчина. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования его родным и близким", - написал Гладков
в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что ещё трое мужчин получили осколочные ранения, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, двоим оказывают необходимую помощь в Шебекинской ЦРБ. По оценке медиков, один из них также в тяжёлом состоянии.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона пострадали двое. У женщины - слепое осколочное ранение лица, у мужчины - баротравма. Бойцы подразделения "Орлан" доставили пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи лечение продолжат в амбулаторных условиях. В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал коммерческий объект. Пострадала мирная жительница. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, где у неё диагностировали баротравму", - уточнил глава области.