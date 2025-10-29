Рейтинг@Mail.ru
Беглов: Петербург за 3 года направит 103 млрд руб на поддержку семей
29.10.2025
Беглов: Петербург за 3 года направит 103 млрд руб на поддержку семей
Беглов: Петербург за 3 года направит 103 млрд руб на поддержку семей - РИА Новости, 29.10.2025
Беглов: Петербург за 3 года направит 103 млрд руб на поддержку семей
Санкт-Петербург для реализации нацпроекта "Семья" за три года направит 103 миллиарда рублей на поддержку семей, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 29.10.2025
санкт-петербург
александр беглов
санкт-петербург
санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
Беглов: Петербург за 3 года направит 103 млрд руб на поддержку семей

Санкт-Петербург для реализации нацпроекта за три года направит 103 млрд руб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург для реализации нацпроекта "Семья" за три года направит 103 миллиарда рублей на поддержку семей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Базовой социальной задачей остаётся поддержка семей с детьми. Каждый год объёмы финансирования на мероприятия семейной политики увеличиваются. В рамках реализации национального проекта "Семья" в Санкт-Петербурге на поддержку семей в трёхлетнем бюджете предусмотрено 103 миллиарда рублей", - сказал он в ходе представления проекта городского бюджета на 2026-2028 годы в законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов отметил, что общий объём выделенных на соцподдержку средств за три года составит 332,9 миллиарда рублей. Различные меры поддержки в городе ежегодно получают 2,6 миллиона человек.
Отмечается, что 53 миллиарда рублей планируется направить на единое пособие женщинам с ранних сроков беременности. Ещё 30 миллиардов рублей заложено на региональные ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми. Петербург первым в стране сделал все государственные детские сады бесплатными. Студенткам, вставшим на учёт по беременности, будет предоставляться помощь в размере 100 тысяч рублей.
Как отметил губернатор, город продолжает активную социальную жилищную политику. На обеспечение нуждающихся граждан из льготных категорий за три года планируется израсходовать 93 миллиарда рублей. "Это позволит улучшить условия проживания для более чем 16 тысяч петербуржцев", – сказал Беглов.
По словам губернатора, порядка 1 миллиона горожан получают меры социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В бюджете предусмотрено 56,6 миллиарда рублей на оплату жилья и коммунальных услуг, из них 41,7 миллиарда – средства регионального бюджета. Оставшиеся 14,8 миллиарда рублей перечислит федеральный центр.
