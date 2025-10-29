Рейтинг@Mail.ru
Беглов: дорожные мегапроекты – ключевая составляющая развития Петербурга - РИА Новости, 29.10.2025
12:19 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/beglov-2051440186.html
Беглов: дорожные мегапроекты – ключевая составляющая развития Петербурга
2025-10-29T12:19:00+03:00
2025-10-29T12:19:00+03:00
санкт-петербург
россия
александр беглов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023477193_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_fc91c86f1b5d7eaff4d5dce0c447fb2c.jpg
санкт-петербург
россия
санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин
Беглов: дорожные мегапроекты – ключевая составляющая развития Петербурга

Дорожные мегапроекты являются ключевой составляющей развития Санкт-Петербурга

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Дорожные мегапроекты и система внутригородских магистралей являются ключевой составляющей развития Санкт-Петербурга до 2030 года, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в среду Беглов представил проект бюджета Санкт-Петербурга на 2026-2028 годы депутатам законодательного собрания.
"Росатом" возобновил в Санкт-Петербурге научные Хлопинские чтения
28 октября, 19:36
"Росатом" возобновил в Санкт-Петербурге научные Хлопинские чтения
28 октября, 19:36
Беглов отметил, что среди петербургских мегапроектов особая роль принадлежит объектам городской транспортной инфраструктуры – Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и Большому Смоленскому мосту.
"Широтная магистраль скоростного движения – ключевой объект транспортного каркаса. Первый её этап – Витебская развязка – уже успешно функционирует", – сказал губернатор.
На строительство следующих этапов ШМСД в проекте трехлетнего бюджета заложено 94 миллиарда рублей, в том числе 27,5 миллиарда федеральных средств. Всего по поручению президента России Владимира Путина на этот объект Петербургу будет выделено 90 миллиардов рублей.
По словам Беглова, строительство Большого Смоленского моста идет с существенным опережением графика. В 2027 году планируется открыть рабочее движение, в 2028 году - завершить объект досрочно. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 24 миллиарда рублей.
"С реализацией мегапроектов увязано обновление всей системы внутригородских дорог. На ее развитие трехлетней адресной инвестиционной программой зарезервировано 440 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
Губернатор сообщил, что 196 миллиардов рублей будет направлено на строительство и реконструкцию таких объектов, как Южная широтная магистраль, Цимбалинский путепровод, магистраль М-32.
На ремонт дорог в проекте бюджета предусмотрено почти 48 миллиардов рублей. В программу попадут 278 объектов улично-дорожной сети.
На строительство метро в Петербурге направят более 200 миллиардов рублей
Вчера, 10:58
На строительство метро в Петербурге направят более 200 миллиардов рублей
Вчера, 10:58
 
Санкт-ПетербургРоссияАлександр БегловВладимир Путин
 
 
