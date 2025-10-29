Беглов: дорожные мегапроекты – ключевая составляющая развития Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Дорожные мегапроекты и система внутригородских магистралей являются ключевой составляющей развития Санкт-Петербурга до 2030 года, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в среду Беглов представил проект бюджета Санкт-Петербурга на 2026-2028 годы депутатам законодательного собрания.

Беглов отметил, что среди петербургских мегапроектов особая роль принадлежит объектам городской транспортной инфраструктуры – Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и Большому Смоленскому мосту.

"Широтная магистраль скоростного движения – ключевой объект транспортного каркаса. Первый её этап – Витебская развязка – уже успешно функционирует", – сказал губернатор.

На строительство следующих этапов ШМСД в проекте трехлетнего бюджета заложено 94 миллиарда рублей, в том числе 27,5 миллиарда федеральных средств. Всего по поручению президента России Владимира Путина на этот объект Петербургу будет выделено 90 миллиардов рублей.

По словам Беглова, строительство Большого Смоленского моста идет с существенным опережением графика. В 2027 году планируется открыть рабочее движение, в 2028 году - завершить объект досрочно. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 24 миллиарда рублей.

"С реализацией мегапроектов увязано обновление всей системы внутригородских дорог. На ее развитие трехлетней адресной инвестиционной программой зарезервировано 440 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.

Губернатор сообщил, что 196 миллиардов рублей будет направлено на строительство и реконструкцию таких объектов, как Южная широтная магистраль, Цимбалинский путепровод, магистраль М-32.