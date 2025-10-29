Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
19:50 29.10.2025
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 91:67 (19:18, 25:17, 20:12, 27:20) в пользу гостей, В составе "Автодора" больше всех очков набрал Григорий Вольхин (16), а дабл-дабл оформил Ален Хаджибегович (12 очков, 10 подборов). У "Локомотива" самым результативным стал Антон Квитковских (17).
"Автодор" проиграл четвертый матч кряду и с двумя победами располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. "Локомотив" выиграл пятый раз в сезоне и с двумя поражениями идет четвертым.
Американский баскетболист Ройс Хэмм - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Локомотив-Кубань" объявил об уходе американского баскетболиста
27 октября, 20:52
 
