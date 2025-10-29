https://ria.ru/20251029/basketbol-2051639519.html
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
