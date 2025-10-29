Легенду "Челси" включили в Зал славы АПЛ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бывший футболист лондонского "Челси" Эден Азар вошел в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на сайте организации.

Он стал 26-м членом Зала славы. Перед ним 25 октября подобной чести был удостоен бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл, который является восьмикратным чемпионом Англии.

Азар перешел в "Челси" в 2012 году из французского "Лилля" и стал с "синими" двукратным чемпионом АПЛ, победителем Кубка Англии и Кубка английской лиги, двукратным победителем Лиги Европы. Он четырежды признавался игроком сезона в "Челси", один раз - лучшим игроком АПЛ. За семь сезонов в составе клуба он провел 352 матча и забил 110 голов.