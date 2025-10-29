https://ria.ru/20251029/azar-2051589110.html
Легенду "Челси" включили в Зал славы АПЛ
Легенду "Челси" включили в Зал славы АПЛ
Бывший футболист лондонского "Челси" Эден Азар вошел в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Легенду "Челси" включили в Зал славы АПЛ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бывший футболист лондонского "Челси" Эден Азар вошел в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на сайте организации.
Он стал 26-м членом Зала славы. Перед ним 25 октября подобной чести был удостоен бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл, который является восьмикратным чемпионом Англии.
Азар перешел в "Челси" в 2012 году из французского "Лилля" и стал с "синими" двукратным чемпионом АПЛ, победителем Кубка Англии и Кубка английской лиги, двукратным победителем Лиги Европы. Он четырежды признавался игроком сезона в "Челси", один раз - лучшим игроком АПЛ. За семь сезонов в составе клуба он провел 352 матча и забил 110 голов.
Также Азар выступал за мадридский "Реал", с которым выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Бельгии игрок стал бронзовым призером чемпионата мира в России. В 2023 году Азар в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры.