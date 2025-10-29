https://ria.ru/20251029/avto-2051658155.html
СМИ узнали о встрече ушедшего из России автогиганта с российским дилерами
СМИ узнали о встрече ушедшего из России автогиганта с российским дилерами
Представители ушедшего из России японского автоконцерна Toyota провели секретную встречу с крупными отечественными дилерами, пишет Autonews со ссылкой на... РИА Новости, 29.10.2025
СМИ узнали о встрече ушедшего из России автогиганта с российским дилерами
Autonews: Toyota провела тайную встречу с российскими дилерами