Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о встрече ушедшего из России автогиганта с российским дилерами - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 29.10.2025 (обновлено: 23:17 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/avto-2051658155.html
СМИ узнали о встрече ушедшего из России автогиганта с российским дилерами
СМИ узнали о встрече ушедшего из России автогиганта с российским дилерами - РИА Новости, 29.10.2025
СМИ узнали о встрече ушедшего из России автогиганта с российским дилерами
Представители ушедшего из России японского автоконцерна Toyota провели секретную встречу с крупными отечественными дилерами, пишет Autonews со ссылкой на... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:08:00+03:00
2025-10-29T23:17:00+03:00
авто
россия
олег мосеев
антон шапарин
lexus
российские автомобильные дилеры
национальный автомобильный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152908/30/1529083053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_026700bba76c664167eed70689fb06fe.jpg
https://ria.ru/20251018/kompanii-2048600154.html
https://ria.ru/20250912/znachok-2041463277.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152908/30/1529083053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_ffc371389d95665a2274811d2194558b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, олег мосеев, антон шапарин, lexus, российские автомобильные дилеры, национальный автомобильный союз
Авто, Россия, Олег Мосеев, Антон Шапарин, Lexus, Российские автомобильные дилеры, Национальный автомобильный союз
СМИ узнали о встрече ушедшего из России автогиганта с российским дилерами

Autonews: Toyota провела тайную встречу с российскими дилерами

© Фото : Toyota Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge
Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Toyota
Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Представители ушедшего из России японского автоконцерна Toyota провели секретную встречу с крупными отечественными дилерами, пишет Autonews со ссылкой на представителя одной из дилерских сетей.
"Toyota регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus", — заявили в ООО "Тойота Мотор", добавив, что поставки автомобилей в Россию пока не планируются.
Торговый центр Павелецкая плаза - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Нам выгодно": На Западе признали неудобную правду о России
18 октября, 08:00
По словам экс-главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеева, японская компания проявляет заинтересованность в возобновлении деятельности в стране и провела уже несколько дилерских конференций.
Руководство Toyota приняло решение прекратить официальные поставки автомобилей в Россию после начала СВО. Как ранее сообщал вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин, японский автоконцерн с 2022 года не возвращался с официальными прямыми продажами автомобилей, реализуемые в дилерских центрах авто идут по параллельному импорту.
Значок немецкого концерна Мерседес на автомобиле - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России
12 сентября, 14:14
 
АвтоРоссияОлег МосеевАнтон ШапаринLexusРоссийские автомобильные дилерыНациональный автомобильный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала