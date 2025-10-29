Рейтинг@Mail.ru
Дубль Окулова помог "Авангарду" победить "Барыс" дома в десятый раз подряд
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:56 29.10.2025
Дубль Окулова помог "Авангарду" победить "Барыс" дома в десятый раз подряд
Дубль Окулова помог "Авангарду" победить "Барыс" дома в десятый раз подряд
Омский "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Дубль Окулова помог "Авангарду" победить "Барыс" дома в десятый раз подряд

Омский "Авангард" победил астанинский "Барыс" в игре КХЛ благодаря дублю Окулова

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) в пользу хозяев, у которых отличились Константин Окулов (15-я и 20-я минуты), Дмитрий Рашевский (28) и Дамир Шарипзянов (33). В составе гостей шайбы забросили Мэйсон Морелли (28, 55) и Кирилл Савицкий (56).
"Авангард" выиграл 10-й домашний матч подряд у казахстанского клуба. Для главного тренера гостей Михаила Кравца эта игра стала 400-й в КХЛ.
Омичи, набрав 27 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Барыс" с 19 баллами идет седьмым.
В следующем матче "Авангард" 1 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик", астанинская команда днем ранее сыграет на выезде с челябинским "Трактором".
"Авангард" поднял стяг Сушинского под своды арены
28 октября, 18:05
 
Хоккей
 
