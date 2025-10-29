https://ria.ru/20251029/avangard-2051624150.html
Дубль Окулова помог "Авангарду" победить "Барыс" дома в десятый раз подряд
Дубль Окулова помог "Авангарду" победить "Барыс" дома в десятый раз подряд - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Дубль Окулова помог "Авангарду" победить "Барыс" дома в десятый раз подряд
Омский "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
хоккей
спорт
константин окулов
дмитрий рашевский
дамир шарипзянов
авангард
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
Дубль Окулова помог "Авангарду" победить "Барыс" дома в десятый раз подряд
Омский "Авангард" победил астанинский "Барыс" в игре КХЛ благодаря дублю Окулова