https://ria.ru/20251029/astronom-2051357656.html
Астроном рассказала, как отыскать на небе слабую комету 3I/ATLAS
Астроном рассказала, как отыскать на небе слабую комету 3I/ATLAS - РИА Новости, 29.10.2025
Астроном рассказала, как отыскать на небе слабую комету 3I/ATLAS
Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая скоро пройдёт свой перигелий и станет видна из Москвы, светит слабо, найти её на небе можно будет только в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:25:00+03:00
2025-10-29T03:25:00+03:00
2025-10-29T03:25:00+03:00
наука
москва
земля
московский планетарий
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/35/1557883505_0:137:3078:1868_1920x0_80_0_0_b34cfa56fd5b5c0c30509f87b61dd3a1.jpg
https://ria.ru/20251027/kometa-2050863591.html
https://ria.ru/20251019/kometa-2049173225.html
москва
земля
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/35/1557883505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dec4711a81f8c502b9a01795744b21c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, земля, московский планетарий, космос
Наука, Москва, Земля, Московский планетарий, Космос
Астроном рассказала, как отыскать на небе слабую комету 3I/ATLAS
Астроном Кошман: комету 3I/ATLAS можно будет увидеть только в телескоп
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая скоро пройдёт свой перигелий и станет видна из Москвы, светит слабо, найти её на небе можно будет только в непродолжительные утренние часы в телескоп, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.
Межзвездная комета 3I/ATLAS 29 октября 2025 года пройдёт перигелий, то есть ближайшую к Солнцу точку своей орбиты (около 203,5 миллиона километров, то есть 1,36 расстояния от Земли
до звезды). В октябре она находилась вблизи Солнца, терялась в его лучах и поэтому была ненаблюдаема.
"После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы
на утреннем небе совсем непродолжительное время (с 5 до 7 часов) низко над юго-восточным горизонтом до восхода Солнца и только в телескоп (диаметром объектива от 25 см)", - сказала Кошман.
"Блеск кометы 3I/ATLAS около 15 звездной величины (+14,7m), поэтому наблюдать её можно только в телескоп до восхода Солнца. Но отыскать такую слабую комету в восходящих солнечных лучах будет весьма непросто", - добавила астроном.
По её словам, весь ноябрь комета 3I/ATLAS будет перемещаться по созвездию Дева. Например, с 30 октября по 5 ноября она пролетит вблизи звезды Спика (альфа Девы) и яркой Венеры.