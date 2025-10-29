Астроном рассказала, как отыскать на небе слабую комету 3I/ATLAS

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая скоро пройдёт свой перигелий и станет видна из Москвы, светит слабо, найти её на небе можно будет только в непродолжительные утренние часы в телескоп, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.

Межзвездная комета 3I/ATLAS 29 октября 2025 года пройдёт перигелий, то есть ближайшую к Солнцу точку своей орбиты (около 203,5 миллиона километров, то есть 1,36 расстояния от Земли до звезды). В октябре она находилась вблизи Солнца, терялась в его лучах и поэтому была ненаблюдаема.

"После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе совсем непродолжительное время (с 5 до 7 часов) низко над юго-восточным горизонтом до восхода Солнца и только в телескоп (диаметром объектива от 25 см)", - сказала Кошман.

"Блеск кометы 3I/ATLAS около 15 звездной величины (+14,7m), поэтому наблюдать её можно только в телескоп до восхода Солнца. Но отыскать такую слабую комету в восходящих солнечных лучах будет весьма непросто", - добавила астроном.