Артамонов: производство дрожжей расширят в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Крупный инвестиционный проект будет реализован в Липецкой области, в результате него китайская компания Angel Yeas выведет свое предприятие по производству дрожжей на полную мощность, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Соглашение с представителями китайской компании глава региона подписал в рамках бизнес-миссии в КНР.

На заводе по производству дрожжей, который работает в Данковском районе, построят еще одну производственную линию. Размер инвестиций составит более 11 миллиардов рублей.

Как отметил Артамонов, это уже третья линия на предприятии, которая к концу 2027 года позволит ему выйти на полную мощность в 22 тысячи тонн дрожжей в год. После реализации проекта предприятие сможет производить 55 тысяч тонн сухих дрожжей, три тысячи тонн пищевых ингредиентов и 92 тысячи тонн жидких органических удобрений или кормов в год.