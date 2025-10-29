Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: производство дрожжей расширят в Липецкой области
Липецкая область
 
18:03 29.10.2025
Артамонов: производство дрожжей расширят в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Крупный инвестиционный проект будет реализован в Липецкой области, в результате него китайская компания Angel Yeas выведет свое предприятие по производству дрожжей на полную мощность, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Соглашение с представителями китайской компании глава региона подписал в рамках бизнес-миссии в КНР.
На заводе по производству дрожжей, который работает в Данковском районе, построят еще одну производственную линию. Размер инвестиций составит более 11 миллиардов рублей.
Как отметил Артамонов, это уже третья линия на предприятии, которая к концу 2027 года позволит ему выйти на полную мощность в 22 тысячи тонн дрожжей в год. После реализации проекта предприятие сможет производить 55 тысяч тонн сухих дрожжей, три тысячи тонн пищевых ингредиентов и 92 тысячи тонн жидких органических удобрений или кормов в год.
"Это соглашение – еще один шаг в укреплении партнерства между Липецкой областью и китайскими инвесторами. Мы создаем комфортные условия для работы бизнеса и реализации перспективных проектов, которые дают региону новые рабочие места, технологии и экономический рост", – прокомментировал Артамонов.
