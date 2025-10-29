Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала Армению снять обвинения с адвоката Кочубаева
29.10.2025
ООН призвала Армению снять обвинения с адвоката Кочубаева
ООН призвала Армению снять обвинения с адвоката Кочубаева
Наталья Макарова
Наталья Макарова
ООН призвала Армению снять обвинения с адвоката Кочубаева

ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор призвала армянские власти снять обвинения с адвоката Александра Кочубаева, защищающего политических противников действующего руководства Армении.
Кочубаев является адвокатом на процессе против архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, которых обвиняют в попытке захвата власти в Армении. После ареста епископа Мкртича Прошяна Кочубаев назвал следователей, прокуроров и судью "продавшими душу дьяволу". Из-за этих слов суд 17 октября арестовал его на два месяца. 28 октября он был освобожден под подписку о невыезде в связи с ухудшением состояния здоровья его жены.
"Я приветствую освобождение из-под стражи армянского адвоката и правозащитника Александра Кочубаева, но решительно осуждаю предъявленные ему уголовные обвинения и призываю власти Армении немедленно снять их. Господин Кочубаев привлечен к уголовной ответственности за критику несправедливого преследования священнослужителей Армянской апостольской церкви, возглавивших мирные протесты в 2024 году", - написала Лоулор в соцсети Facebook*.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
