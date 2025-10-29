ООН призвала Армению снять обвинения с адвоката Кочубаева

«

"Я приветствую освобождение из-под стражи армянского адвоката и правозащитника Александра Кочубаева, но решительно осуждаю предъявленные ему уголовные обвинения и призываю власти Армении немедленно снять их. Господин Кочубаев привлечен к уголовной ответственности за критику несправедливого преследования священнослужителей Армянской апостольской церкви, возглавивших мирные протесты в 2024 году", - написала Лоулор в соцсети Facebook*.