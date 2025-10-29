Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о возможностях российского АПК - РИА Новости, 29.10.2025
13:09 29.10.2025
Эксперты рассказали о возможностях российского АПК
Возможности российского АПК в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" обсудили ведущие ученые-аграрии.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Возможности российского АПК в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" обсудили ведущие ученые-аграрии.
Академик РАН, директор Федерального научного центра овощеводства Алексей Солдатенко обозначил крайне высокий экспортный потенциал селекционных достижений: "По овощному направлению 80 транснациональных компаний работают на рынке. С одной стороны, это крайне серьезная конкуренция, с другой – планка, к которой стоит стремиться".
Академик отметил большой вклад селекционеров в реализацию Доктрины продовольственной безопасности: "В госреестре у нас порядка 1350 сортов и гибридов по восьмидесяти овощным и цветочным культурам, а также ряду других. В этом году порядка десяти новых сортов и гибридов будет создано по овощным культурам".
Член-корреспондент РАН, директор ФИЦ "Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова" Елена Хлесткина, рассматривая коллекцию исследовательского центра как источник материала для развития новых направлений, подчеркнула: "В последние годы возникла потребность в компонентах искусственной крови, которые могут производиться из особой кукурузы. Сейчас первый сорт восковидной кукурузы находится на испытаниях". Всего в коллекции более 320 тысяч образцов самых разных культур. "Материал сохраняется в живом виде, регулярно пересевается на 15 станциях ВИР Вавилова. Это тот строительный материал, из которого можно делать новые сорта под запросы рынка", – заявила Елена Хлесткина.
Ученые разработали технологии ускоренной селекции, которые позволяют экономить ресурсы. "Порядка 100 научных организаций и вузов каждый год получают около 5 тысяч образцов по заявкам с необходимыми свойствами для селекционных программ. В последние 2 года получателями образцов для селекции стали не только государственные учреждения, но и частные компании", – отметила Хлесткина.
Директор Федерального научного центра им. И.В.Мичурина Михаил Акимов, анализируя запросы потребителей, отметил, что таким образом формируется новый селекционный критерий. "Сегодня в АПК нужна комплексная система управления продуктивностью и качеством", — заключил ученый.
 
