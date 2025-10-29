Рейтинг@Mail.ru
Крамаренко назвала Акинфеева легендой и любимым футболистом
Футбол
 
12:22 29.10.2025
Крамаренко назвала Акинфеева легендой и любимым футболистом
Крамаренко назвала Акинфеева легендой и любимым футболистом
Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала РИА Новости, что считает легендой футбола вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
спорт, игорь акинфеев, лала крамаренко, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Игорь Акинфеев, Лала Крамаренко, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Крамаренко назвала Акинфеева легендой и любимым футболистом

Лала Крамаренко назвала Акинфеева легендой футбола

Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала РИА Новости, что считает легендой футбола вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Отец гимнастки Дмитрий Крамаренко является тренером вратарей московского ЦСКА и работает с Акинфеевым. 25 октября в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы провели матч против "Крыльев Советов" (1:0), посвященный 35-летию выступлений Акинфеева в ЦСКА.
«
"Папа тренирует Игоря Владимировича Акинфеева. Это мой любимый футболист. То, как он тренируется, как все выдерживает. Это действительно легенда футбола. Это огромная честь, что у меня папа такой!" - сказала Крамаренко.
По итогам 13 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице.
«
"Слежу за ЦСКА. В субботу была игра, они выиграли. Лукин забил. Всегда стараемся после игр, когда папа приходит домой, не трогать его, если не очень матч прошел. Он сам успокаивается со временем. Но также поддерживаем. Сейчас в основном хорошо все игры проходят. Поэтому радуемся, отмечаем победы", - добавила гимнастка.
Игорь Плешаков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Акинфеев назвал умершего диктора ЦСКА легендой клуба
27 октября, 16:47
 
ФутболСпортИгорь АкинфеевЛала КрамаренкоПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
