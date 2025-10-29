Крамаренко назвала Акинфеева легендой и любимым футболистом

«

"Слежу за ЦСКА. В субботу была игра, они выиграли. Лукин забил. Всегда стараемся после игр, когда папа приходит домой, не трогать его, если не очень матч прошел. Он сам успокаивается со временем. Но также поддерживаем. Сейчас в основном хорошо все игры проходят. Поэтому радуемся, отмечаем победы", - добавила гимнастка.