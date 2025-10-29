Крамаренко назвала Акинфеева легендой и любимым футболистом

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала РИА Новости, что считает легендой футбола вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Отец гимнастки Дмитрий Крамаренко является тренером вратарей московского ЦСКА и работает с Акинфеевым. 25 октября в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы провели матч против "Крыльев Советов" (1:0), посвященный 35-летию выступлений Акинфеева в ЦСКА.
«
"Папа тренирует Игоря Владимировича Акинфеева. Это мой любимый футболист. То, как он тренируется, как все выдерживает. Это действительно легенда футбола. Это огромная честь, что у меня папа такой!" - сказала Крамаренко.
По итогам 13 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице.
«
"Слежу за ЦСКА. В субботу была игра, они выиграли. Лукин забил. Всегда стараемся после игр, когда папа приходит домой, не трогать его, если не очень матч прошел. Он сам успокаивается со временем. Но также поддерживаем. Сейчас в основном хорошо все игры проходят. Поэтому радуемся, отмечаем победы", - добавила гимнастка.
