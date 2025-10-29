https://ria.ru/20251029/akhmat-2051440631.html
Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ
Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ
Грозненский "Ахмат" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 13-го тура Российской премьер-лиги РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T12:20:00+03:00
2025-10-29T12:20:00+03:00
2025-10-29T12:20:00+03:00
футбол
спорт
ахмат
сочи
российская премьер-лига (рпл)
российский футбольный союз (рфс)
михаил игнатов
гиорги шелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581900356_0:105:680:488_1920x0_80_0_0_8f31f287e4a925c3ffe007ca1fa94b60.jpg
/20251026/rpl-2050772350.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581900356_0:17:680:527_1920x0_80_0_0_f985fef85cfed874fbd21d4eae148a71.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ахмат, сочи, российская премьер-лига (рпл), российский футбольный союз (рфс), михаил игнатов, гиорги шелия, владимир ильин
Футбол, Спорт, Ахмат, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ), Российский футбольный союз (РФС), Михаил Игнатов, Гиорги Шелия, Владимир Ильин
Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ
"Ахмат" стал единственным клубом, обратившимся в РФС по итогам 13-го тура РПЛ