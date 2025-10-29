Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Грозненский "Ахмат" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили РИА Новости в службе коммуникаций организации.

"Ахмат" 27 октября дома проиграл "Сочи" (2:4) в матче 13-го тура РПЛ. На 66-й минуте при счете 2:1 в пользу команды гостей нападающий "Сочи" Владимир Ильин столкнулся в чужой вратарской площади с голкипером Гиорги Шелия, после чего Михаил Игнатов забил третий мяч.