Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ
Футбол
 
12:20 29.10.2025
Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ
Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ
Грозненский "Ахмат" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 13-го тура Российской премьер-лиги РИА Новости Спорт, 29.10.2025
/20251026/rpl-2050772350.html
ахмат, сочи, российская премьер-лига (рпл), российский футбольный союз (рфс), михаил игнатов, гиорги шелия, владимир ильин
Футбол, Спорт, Ахмат, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ), Российский футбольный союз (РФС), Михаил Игнатов, Гиорги Шелия, Владимир Ильин
Всего один клуб обратился в РФС по итогам тура РПЛ

"Ахмат" стал единственным клубом, обратившимся в РФС по итогам 13-го тура РПЛ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Грозненский "Ахмат" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили РИА Новости в службе коммуникаций организации.
"Ахмат" 27 октября дома проиграл "Сочи" (2:4) в матче 13-го тура РПЛ. На 66-й минуте при счете 2:1 в пользу команды гостей нападающий "Сочи" Владимир Ильин столкнулся в чужой вратарской площади с голкипером Гиорги Шелия, после чего Михаил Игнатов забил третий мяч.
"Ахмат" обратился в ЭСК РФС по эпизоду с засчитанным взятием ворот на 66-й минуте матча с "Сочи", - сообщили в службе коммуникаций РФС.
Футбол, Ахмат, Сочи, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу), Российский футбольный союз (РФС), Михаил Игнатов, Гиорги Шелия, Владимир Ильин
 
