10:48 29.10.2025
"Аэрофлот" получил сертификат на ремонт авиадвигателей для Boeing и Airbus
"Аэрофлот" получил сертификат на ремонт авиадвигателей для Boeing и Airbus
"Аэрофлот" получил сертификат на ремонт авиадвигателей для Boeing и Airbus

Аэрофлот получил сертификат ФАП-145 на ремонт двигателей для Boeing и Airbus

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" успешно прошел сертификацию на ремонт авиационных двигателей, которые устанавливаются на самолетах Boeing и Airbus, и их компонентов, сообщила российская группа.
"Аэрофлот" успешно прошел сертификацию на ремонт авиационных двигателей... Успешно прошли аудит Росавиации и получили сертификат ФАП-145. Документ расширяет технические возможности группы "Аэрофлот" в области ремонта двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также их компонентов", - говорится в сообщении авиакомпании.
Это, отмечает "Аэрофлот", позволит компании оперативно и собственными силами осуществлять работы по ремонту двигателей, поддерживая безопасность полетов на высоком уровне
"Двигатели CFM56-7B устанавливаются на Boeing 737NG, а двигатели CFM56-5B используются на лайнерах семейства Airbus A320ceo. В воздушном парке авиакомпаний группы "Аэрофлот" эксплуатируется 93 самолета Boeing 737NG и 110 лайнеров семейства Airbus A320ceo", - пишет "Аэрофлот".
Для ремонта двигателей в группе "Аэрофлот" создана отдельная компания — АО "АэроТрастТехникс". Производство расположено в аэропорту "Шереметьево", укомплектовано персоналом и оснащено инструментами, оборудованием и материалами для выполнения первых ремонтов двигателей в соответствии с заявленным объемом работ.
"Сотрудники производства обладают многолетним опытом и экспертизой в техническом обслуживании двигателей зарубежного производства. В соответствии с сертификатом ФАП-145, специалисты могут выполнять локальные работы на двигателях семейства CFM56: ремонт ротора и статора компрессора высокого давления, ремонт турбины высокого давления, замена модулей турбины низкого давления и модуля компрессора низкого давления в сборе", - отмечается в сообщении.
