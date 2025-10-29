"Аэрофлот" получил сертификат на ремонт авиадвигателей для Boeing и Airbus

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" успешно прошел сертификацию на ремонт авиационных двигателей, которые устанавливаются на самолетах Boeing и Airbus, и их компонентов, сообщила российская группа.

"Аэрофлот" успешно прошел сертификацию на ремонт авиационных двигателей... Успешно прошли аудит Росавиации и получили сертификат ФАП-145. Документ расширяет технические возможности группы "Аэрофлот" в области ремонта двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также их компонентов", - говорится в сообщении авиакомпании.

Это, отмечает "Аэрофлот", позволит компании оперативно и собственными силами осуществлять работы по ремонту двигателей, поддерживая безопасность полетов на высоком уровне

"Двигатели CFM56-7B устанавливаются на Boeing 737NG, а двигатели CFM56-5B используются на лайнерах семейства Airbus A320ceo. В воздушном парке авиакомпаний группы "Аэрофлот" эксплуатируется 93 самолета Boeing 737NG и 110 лайнеров семейства Airbus A320ceo", - пишет "Аэрофлот".

Для ремонта двигателей в группе "Аэрофлот" создана отдельная компания — АО "АэроТрастТехникс". Производство расположено в аэропорту "Шереметьево", укомплектовано персоналом и оснащено инструментами, оборудованием и материалами для выполнения первых ремонтов двигателей в соответствии с заявленным объемом работ.