16:01 28.10.2025
Маск хочет создать коллекцию всех знаний, накопленных человечеством
Илон Маск
Илон Маск
Илон Маск. Архивное фото
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что хочет создать физические носители для "всех" знаний, накопленных человечеством, и разместить их на орбите Земли, а также на Луне и Марсе.
Во вторник компания xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию". По состоянию на 5.00 мск ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.
Монстр на фасаде Национального дворца Пена, Португалия - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Человек исчезнет как вид: генетики предсказывают новый тип существ
25 мая, 08:50
"Цель - создать открытую, всеобъемлющую коллекцию всех знаний. Затем разместить копии, вытравленные на стабильном оксиде, на орбите (Земли - ред.), Луне и Марсе, чтобы сохранить их для будущего", - написал Маск на странице в соцсети X.
Такое травление, среди прочего, используется при производстве полупроводников.
Маск 11 сентября поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" из-за появившегося там утверждения, что консервативный активист Чарли Кирк был "белым националистом". 30 сентября предприниматель заявил, что xAI перепишет "Википедию", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе.
Позднее Маск уточнил, что xAI создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Солнце и Земля - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
"Он все просчитал": предсказания Стивена Хокинга, которые уже воплощаются
2 мая, 08:53
 
