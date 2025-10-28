https://ria.ru/20251028/znaniya-2051227784.html
Маск хочет создать коллекцию всех знаний, накопленных человечеством
2025-10-28T16:01:00+03:00
2025-10-28T16:01:00+03:00
2025-10-28T16:04:00+03:00
2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что хочет создать физические носители для "всех" знаний, накопленных человечеством, и разместить их на орбите Земли, а также на Луне и Марсе.
Во вторник компания xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия
" - "Грокипедию". По состоянию на 5.00 мск ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.
"Цель - создать открытую, всеобъемлющую коллекцию всех знаний. Затем разместить копии, вытравленные на стабильном оксиде, на орбите (Земли
- ред.), Луне
и Марсе
, чтобы сохранить их для будущего", - написал Маск
на странице
в соцсети X.
Такое травление, среди прочего, используется при производстве полупроводников.
Маск 11 сентября поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" из-за появившегося там утверждения, что консервативный активист Чарли Кирк
был "белым националистом". 30 сентября предприниматель заявил, что xAI перепишет "Википедию", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе.
Позднее Маск уточнил, что xAI создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.