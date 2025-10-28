Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о смещении срока оплаты ЖКУ с 1 марта - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/zhku-2051062830.html
Россиян предупредили о смещении срока оплаты ЖКУ с 1 марта
Россиян предупредили о смещении срока оплаты ЖКУ с 1 марта - РИА Новости, 28.10.2025
Россиян предупредили о смещении срока оплаты ЖКУ с 1 марта
Как изменится срок оплаты квитанций ЖКУ с 1 марта и с какой целью его передвинули, агентству “Прайм” рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:15:00+03:00
2025-10-28T02:15:00+03:00
общество
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
жкх
недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg
https://ria.ru/20251027/prodazha-2050631373.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_90b665849e13cfd6789c572bd0f1e23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, жкх, недвижимость
Общество, Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, ЖКХ, Недвижимость
Россиян предупредили о смещении срока оплаты ЖКУ с 1 марта

Доцент Леонова предупредила о сдвиге срока оплаты ЖКУ с 1 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Как изменится срок оплаты квитанций ЖКУ с 1 марта и с какой целью его передвинули, агентству “Прайм” рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
«
“Изменения заключаются в следующем: на данный момент до вступления в силу изменений срок платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлен ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. С 1 марта 2026 года плату нужно будет вносить до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем”, — пояснила Леонова.
Иными словами, оплатить ЖКУ за март 2026 года можно будет до 15 апреля 2026 года. Помимо этого, меняется срок рассылки квитанций за коммунальные услуги. Теперь они будут приходить не первого, а пятого числа каждого месяца, заключила она.
Пятиэтажки под снос в рамках программы реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экономист раскрыл одну особенность при продаже столичных хрущевок
Вчера, 02:15
 
ОбществоОльга ЛеоноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаЖКХНедвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала