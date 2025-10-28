https://ria.ru/20251028/zhitel-2051321994.html
В Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ
В Брянской области при атаке украинского дрона по гражданскому автомобилю погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
погарский район
брянская область, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
