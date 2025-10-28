Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 28.10.2025 (обновлено: 21:09 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/zhitel-2051321994.html
В Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ
В Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
В Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ
В Брянской области при атаке украинского дрона по гражданскому автомобилю погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:54:00+03:00
2025-10-28T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
погарский район
брянская область, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ

В Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Брянской области при атаке украинского дрона по гражданскому автомобилю погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Очередная варварская и бесчеловечная атака ВСУ против наших мирных жителей. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения", — написал глава региона.

Семье окажут необходимую поддержку и материальную помощь.
Богомаз добавил, что в результате атаки автомобиль полностью уничтожен.
Украинские боевики ежедневно обстреливают и наносят удары дронами по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
22 июня 2022, 17:18
 
Брянская область
Погарский район
Александр Богомаз
Вооруженные силы Украины
 
 
