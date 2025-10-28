"Пора остановиться". Новое заявление Зеленского разозлило французов

"С Зеленским мы попадем на новую Столетнюю войну!" — сыронизировал другой.



"Нет, нет и нет. Мы уже слишком много потратили, у Франции больше нет на него денег. Пусть заключает мир", — поделился мнением еще один пользователь.



"Европейские страны – и прежде всего Франция – уничтожили свою финансовую систему, залезли в долговую яму, чтобы помогать Украине. Пора остановиться!" — заключили читатели.



Премьер Польши Дональд Туск 26 октября заявил о готовности Зеленского продолжать конфликт еще два-три года. Тот, в свою очередь, день спустя рассказал о своем призыве к европейским лидерам показать, что они какое-то время смогут оказывать стабильную финансовую поддержку Украине.