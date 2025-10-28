Зеленский торгуется по месту возможной трехсторонней встречи по Украине

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский торгуется по месту возможного проведения трехсторонней встречи по Украине с участием Киева, Москвы и Вашингтона, хотя ее пока никто не объявлял.
"Вопрос не в Венгрии, а в лидере Венгрии – он всё блокирует Украину… Если будут результаты, Бог с ним, пусть переговоры состоятся где угодно… Если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы – все равно где. Почти все равно – не в РФ, конечно, и точно не в Белоруссии", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "24 канал".
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".
Трамп в августе сообщал о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.