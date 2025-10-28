Рейтинг@Mail.ru
На Западе ответили на отчаянную просьбу Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 28.10.2025 (обновлено: 06:35 28.10.2025)
На Западе ответили на отчаянную просьбу Зеленского
Владимир Зеленский просит у НАТО помощи, но альянс может только подстрекать украинцев погибать за интересы Запада, написал в соцсети Х британский журналист
На Западе ответили на отчаянную просьбу Зеленского

Журналист Торнтон: НАТО не поможет Украине оборонять Красноармейск

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский просит у НАТО помощи, но альянс может только подстрекать украинцев погибать за интересы Запада, написал в соцсети Х британский журналист Уоррен Торнтон.
Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что в связи с наступлением российских войск в Красноармейске сложилась "непростая обстановка" для ВСУ, но они должны продолжать сражаться.
"Наконец-то Зеленский признал катастрофу в Красноармейске. <…> Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России", — отметил Торнтон.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска перерезали в Красноармейске все пути снабжения ВСУ.
В воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе этого города, а также Димитрова. Российские военные блокировали до 5,5 тысячи боевиков ВСУ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
