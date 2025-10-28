Рейтинг@Mail.ru
Новым секретарем пленума Верховного суда вместо Момотова стал Зателепин
10:12 28.10.2025 (обновлено: 10:25 28.10.2025)
Новым секретарем пленума Верховного суда вместо Момотова стал Зателепин
Новым секретарем пленума Верховного суда вместо Момотова стал Зателепин
Новым секретарем пленума Верховного суда РФ вместо ушедшего в отставку Виктора Момотова стал судья уголовной коллегии Олег Зателепин, передает корреспондент РИА РИА Новости, 28.10.2025
Ольга Фомченкова
Новым секретарем пленума Верховного суда вместо Момотова стал Зателепин

Олег Зателепин
Олег Зателепин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Новым секретарем пленума Верховного суда РФ вместо ушедшего в отставку Виктора Момотова стал судья уголовной коллегии Олег Зателепин, передает корреспондент РИА Новости.
Судья Зателепин назначен в Верховный суд РФ в 2014 году, он входит в судебную коллегию по уголовным делам. У него высший квалификационный класс судьи, он профессор и доктор юридических наук.
Ранее эту должность занимал Момотов, но он ушел в отставку, когда Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества, которым он владел через аффилированных лиц. Суд удовлетворил иск - в доход государства обращено почти 100 объектов недвижимости, их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton.
