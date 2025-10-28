https://ria.ru/20251028/zatelepin-2051103204.html
Новым секретарем пленума Верховного суда вместо Момотова стал Зателепин
Новым секретарем пленума Верховного суда РФ вместо ушедшего в отставку Виктора Момотова стал судья уголовной коллегии Олег Зателепин, передает корреспондент РИА РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:12:00+03:00
2025-10-28T10:12:00+03:00
2025-10-28T10:25:00+03:00
политика
россия
генеральная прокуратура рф
виктор момотов
олег зателепин (судья)
россия
