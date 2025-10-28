Председатель научно-технического совета комплекса "Союз" обжаловал арест

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита председателя научно-технического совета авиамоторного комплекса "Союз" Мкртича Окроняна обжаловала решение о его заочном аресте, сказано в материалах Тверского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.

Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Окроняну предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и отмывании денег. Он объявлен в международный розыск.