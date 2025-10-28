https://ria.ru/20251028/zaschita-2051191410.html
Председатель научно-технического совета комплекса "Союз" обжаловал арест
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита председателя научно-технического совета авиамоторного комплекса "Союз" Мкртича Окроняна обжаловала решение о его заочном аресте, сказано в материалах Тверского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Окроняну предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и отмывании денег. Он объявлен в международный розыск.
Как отметили в суде, Окронян занимает должность председателя научно-технического совета авиамоторного научно-технического комплекса "Союз". Предприятие, согласно открытым источникам, занимается научными исследованиями и разработками.