Защита студента Гереева просит убрать статью о терроризме из его дела

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита студента Политехнического колледжа в Москве Курбана Гереева - фигуранта уголовного дела о поджоге на железной дороге - попросила убрать из его обвинения статью "терроризм" и заменить ее на менее серьезную, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как говорится в судебных материалах, студенту в конце января предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Тогда же суд в Москве отправил молодого человека в СИЗО. По данным следствия, Гереев совершил поджог на железной дороге. Вину он полностью признал 14 апреля. Компания "РЖД" будет признана потерпевшей по делу, уточняется в материалах.