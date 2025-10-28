Рейтинг@Mail.ru
Защита студента Гереева просит убрать статью о терроризме из его дела - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 28.10.2025
Защита студента Гереева просит убрать статью о терроризме из его дела
Защита студента Гереева просит убрать статью о терроризме из его дела - РИА Новости, 28.10.2025
Защита студента Гереева просит убрать статью о терроризме из его дела
Защита студента Политехнического колледжа в Москве Курбана Гереева - фигуранта уголовного дела о поджоге на железной дороге - попросила убрать из его обвинения... РИА Новости, 28.10.2025
Защита студента Гереева просит убрать статью о терроризме из его дела

Защита Гереева просит убрать статью терроризм из дела о поджоге на ж/д путях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита студента Политехнического колледжа в Москве Курбана Гереева - фигуранта уголовного дела о поджоге на железной дороге - попросила убрать из его обвинения статью "терроризм" и заменить ее на менее серьезную, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как говорится в судебных материалах, студенту в конце января предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Тогда же суд в Москве отправил молодого человека в СИЗО. По данным следствия, Гереев совершил поджог на железной дороге. Вину он полностью признал 14 апреля. Компания "РЖД" будет признана потерпевшей по делу, уточняется в материалах.
В материалах указано, что, по мнению защиты Гереева, его действия должны быть переквалифицированы с 205-й статьи УК РФ (террористический акт) на 267-ю статью УК России (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Санкция вменяемой Герееву статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, санкция предложенной защитой статьи - лишение свободы на срок до одного года.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Жителя Петербурга осудили за поджог поста у станции
