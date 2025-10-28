Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" уничтожила свыше 220 военных ВСУ и четыре бронемашины - РИА Новости, 28.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 28.10.2025
Группировка "Запад" уничтожила свыше 220 военных ВСУ и четыре бронемашины
Группировка "Запад" уничтожила свыше 220 военных ВСУ и четыре бронемашины - РИА Новости, 28.10.2025
Группировка "Запад" уничтожила свыше 220 военных ВСУ и четыре бронемашины
Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
Группировка "Запад" уничтожила свыше 220 военных ВСУ и четыре бронемашины

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 военных и 4 бронемашины в зоне работы "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман, Дробышево и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три производства стран НАТО, 23 автомобиля и артиллерийское орудие, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
Вчера, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
Версия 2023.1 Beta
