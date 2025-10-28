Группировка "Запад" уничтожила свыше 220 военных ВСУ и четыре бронемашины

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.