Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части
Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Коллективный Запад ставит цель поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле и эксплуатировать, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Сегодня на Россию
, на все наше общество оказывается агрессивное внешнее давление. Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ
", - говорится в статье Шойгу
на сайте aif.ru
.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что "недруги" России ошибочно решили, что многонациональность России - это ее уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить страну.
«
"Их цель - десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", - добавил он.
Шойгу подчеркнул, что коллективный Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонационального народа России, позволяющего стране уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям. Именно в единении, по его словам, обретается возможность для свободного полноценного национального развития.