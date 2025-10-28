Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/zapad-2051060985.html
Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части
Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части - РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части
Коллективный Запад ставит цель поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле и эксплуатировать, заявил... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T00:07:00+03:00
2025-10-28T00:07:00+03:00
в мире
россия
сергей шойгу
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019496250_0:40:3098:1783_1920x0_80_0_0_1b242a6203498483c9acf4aaf381a2ba.jpg
https://ria.ru/20251017/putin-2048971656.html
https://ria.ru/20251028/shojgu-2051060637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019496250_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_fe26ed5f19166a94c6ebd2ccc80cce85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей шойгу, снг
В мире, Россия, Сергей Шойгу, СНГ
Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части

Шойгу: Запад хочет поделить Россию на десятки мелких государственных образований

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Коллективный Запад ставит цель поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле и эксплуатировать, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Сегодня на Россию, на все наше общество оказывается агрессивное внешнее давление. Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ", - говорится в статье Шойгу на сайте aif.ru.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет России
17 октября, 19:40
Секретарь Совбеза РФ отметил, что "недруги" России ошибочно решили, что многонациональность России - это ее уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить страну.
«
"Их цель - десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", - добавил он.
Шойгу подчеркнул, что коллективный Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонационального народа России, позволяющего стране уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям. Именно в единении, по его словам, обретается возможность для свободного полноценного национального развития.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Шойгу назвал ключевую задачу России
00:05
 
В миреРоссияСергей ШойгуСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала