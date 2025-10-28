Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Коллективный Запад ставит цель поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле и эксплуатировать, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

« "Сегодня на Россию , на все наше общество оказывается агрессивное внешнее давление. Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ ", - говорится в статье Шойгу на сайте aif.ru

Секретарь Совбеза РФ отметил, что "недруги" России ошибочно решили, что многонациональность России - это ее уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить страну.

« "Их цель - десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", - добавил он.