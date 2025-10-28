https://ria.ru/20251028/yaponiya-2051091223.html
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину - РИА Новости, 28.10.2025
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину
Застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ японец на первом слушании в суде признал свою вину в преступлении - Киодо РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T08:34:00+03:00
2025-10-28T08:34:00+03:00
2025-10-28T08:34:00+03:00
в мире
синдзо абэ
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801139938_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4d9c6a6cee19da6d2d53ca5311a2d73.jpg
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801139938_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3772ce1a49fd07a2d9486a95d9b4cc54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, синдзо абэ, япония
В мире, Синдзо Абэ, Япония
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину
Застреливший Синдзо Абэ японец на первом слушании в суде признал вину