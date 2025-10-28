Рейтинг@Mail.ru
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину - РИА Новости, 28.10.2025
08:34 28.10.2025
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину - РИА Новости, 28.10.2025
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину
Застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ японец на первом слушании в суде признал свою вину в преступлении - Киодо РИА Новости, 28.10.2025
в мире
синдзо абэ
япония
япония
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801139938_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3772ce1a49fd07a2d9486a95d9b4cc54.jpg
1920
1920
true
в мире, синдзо абэ, япония
В мире, Синдзо Абэ, Япония
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину

Застреливший Синдзо Абэ японец на первом слушании в суде признал вину

© AP Photo / Eugene HoshikoВыпуски газеты "Yomiuri Shimbun" с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Выпуски газеты "Yomiuri Shimbun" с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Архивное фото
Застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ японец на первом слушании в суде признал свою вину в преступлении - Киодо
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
0
