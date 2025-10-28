Обогнавшие время. Выставка, посвященная архитектурному наследию РФ в МАРХИ

«

Выпущены статьи, подкаста, инфографики и реконструкции в дополненной реальности. Каждый материал посвящен истории создания уникального архитектурного или инженерного сооружения: существующего, с особенностями которого можно познакомиться благодаря инфографике, или утраченного, который восстановлен в цифровом формате. В рамках проекта выпускается нарративный подкаст. Каждый из 24 эпизодов посвящен особенностям объекта, истории его создания и авторам. Кроме того, разработано мобильное приложение. Со всеми материалами можно познакомиться на странице спецпроекта на сайта РИА Новости.