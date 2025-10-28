Обогнавшие время. Выставка, посвященная архитектурному наследию РФ в МАРХИ

Москва, 28 окт — РИА Новости. В галерее ВХУТЕМАС при Московском архитектурном институте в рамках проекта "Обогнавшие время" с 14 по 20 октября проводилась выставка, посвященная сохранившимся и утраченным архитектурным шедеврам России.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на повышение уровня знаний о российском архитектурном и инженерного искусстве. Благодаря реконструкциям исчезнувших архитектурных объектов посетители смогли узнать об их особенностях и процессе строительства.
Один из экспертов проекта, профессор, заведующий кафедрой "Военной архитектуры" МАРХИ Петр Панухин выступил с приветственным словом:
«
Хотел бы отметить важность темы этого проекта. Мне кажется, что данная выставка нужна для того, чтобы привлечь внимание к архитектурным достижениям. Многие объекты экспозиции удивительным образом сочетают в себе архитектурные формы и инженерную мысль. Мы очень рады проведению выставки, рады сотрудничеству с Информационным Агентством РИА Новости.
Артем Коротков, руководитель проектного офиса Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" рассказал о проекте:
«
Выпущены статьи, подкаста, инфографики и реконструкции в дополненной реальности. Каждый материал посвящен истории создания уникального архитектурного или инженерного сооружения: существующего, с особенностями которого можно познакомиться благодаря инфографике, или утраченного, который восстановлен в цифровом формате. В рамках проекта выпускается нарративный подкаст. Каждый из 24 эпизодов посвящен особенностям объекта, истории его создания и авторам. Кроме того, разработано мобильное приложение. Со всеми материалами можно познакомиться на странице спецпроекта на сайта РИА Новости.
Проект РИА Новости "Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
С октября 2024 года выпущено 12 мультимедийных статей, 24 эпизода подкаста, 12 инфографик и 12 интерактивных 3D-реконструкций, для которых разработано специальное мобильное приложение с использований технологии дополненной реальности. Так же в рамках проекта было проведено несколько круглых столов с привлечение ведущих специалистов из архитектурных и инженерных вузов, музеев и профессиональных сообществ: 2 мероприятия в Москве и одно в Симферополе.
Обогнавшие времяПроект посвящен уникальному архитектурному наследию России. Вместе с экспертами рассказываем о сохранившихся и утраченных шедеврах.
