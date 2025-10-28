Рейтинг@Mail.ru
Выставка картин о храмах Русского севера открылась в Москве
Религия
 
18:48 28.10.2025
Выставка картин о храмах Русского севера открылась в Москве
Выставка картин о храмах Русского севера открылась в Москве
2025
религия
Выставка картин о храмах Русского севера открылась в Москве

Музей-заповедник "Кижи"
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Выставка картин заслуженного художника России Дмитрия Нечитайло "Русский север" открылась в понедельник Москве, на ней в том числе представлены работы, посвященные Соловецкому, Валаамскому, Валдайскому Иверскому и другим монастырям и храмам, рассказала РИА Новости организатор выставки, актриса Полина Нечитайло, дочь Дмитрия Нечитайло.
Выставка будет работать с 27 октября по 7 ноября включительно в зале Московского союза художников по адресу: Москва, Старосадский переулок, дом 5/8, строение 5. Вход с 12.00 до 18.00.
Картина заслуженного художника России Дмитрия Нечитайло
"Уникальная выставка "Русский север" открылась. Всего 59 работ Народного художника России Дмитрия Нечитайло охватывают период с 1960-х по 2020-е годы. Это храмы и виды Архангельска, Кижей, Ростова Великого, Североморска, Соловков, Пскова, Валаама, Вологды, Валдая, Онеги - каждая работа написана живьем, с натуры, все в них дышит радостью. Приходите с детьми – ведь это прикосновение к Святой Руси, соборности, нашим культурным, духовным традициям, которые переданы в каждом полотне неравнодушно, совестливо. Все это - места силы, в Русском севере спрятана огромная сила", - сказала Полина Нечитайло.
Картина заслуженного художника России Дмитрия Нечитайло
Она отметила, что выставка приурочена к 85-летию заслуженного художника России, члена Союза писателей России Дмитрия Нечитайло. Он родился 16 июля 1940 года в семье народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств Василия Нечитайло и народного художника России Марии Савченковой.
Заслуженный художник России Дмитрий Нечитайло с дочерью Полиной
"Дмитрий Васильевич одним из первых с начала 1960-х годов стал работать на Соловках, и Русский Север стал одной из основных тем в его творчестве, ему посвящены большие циклы живописи и поэзии: поэтические комментарии есть к каждой его картине. Среди его авторских изданий живописи и поэзии Дмитрия Нечитайло: "Святая Русь", "Воистину", "Клейма", "Соловки", "Кудеяр", "Украсно украшена Земля Русская", "Чувство моря". Сейчас работы Дмитрия Васильевича представлены во многих музеях, галереях и частных коллекциях мира", - заключила собеседница агентства.
Картина заслуженного художника России Дмитрия Нечитайло
