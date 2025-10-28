В РПЦ рассказали, почему на выставке "Великая Победа" нет черепа Гитлера

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Череп Адольфа Гитлера не станут показывать в качестве экспоната на выставке "Великая Победа. Россия – моя история", выставлять человеческие останки - табу, рассказал председатель Патриаршего совета Русской православной церкви по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Во вторник митрополит Тихон принял участие в пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", в честь выставки "Великая Победа. Россия – моя история", которая будет работать в столичном "Манеже" с 4 ноября по 8 декабря. Выставка охватывает период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну.
Митрополит Тихон рассказал, что некоторые его молодые коллеги предлагали выставить череп Адольфа Гитлера, что, по их мнению, привлекло бы на выставку больше молодежи, но от этой идеи отказались.
"С возрастом, думаю, у коллег немножко остынет агрессивный азарт. Не сомневаюсь, что это было бы очень привлекательно для каких-то людей. Но нельзя выставлять череп врага, это останки человека. Есть какие-то табу", - сказал митрополит Тихон.
Он добавил, что экспозиция рассчитана на аудиторию всех возрастов.
Как сообщали организаторы, на выставке покажут более 700 экспонатов: уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, а также частных коллекций. Среди экспонатов - Знамя Победы, акт о капитуляции Германии, черновик послания Сталина Рузвельту с критикой позиции союзников в отношении открытия второго фронта в Европе, а также личные вещи героев Великой Отечественной войны. В раздел "Обыкновенный нацизм" включены документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении оккупантов к советским военнопленным и мирным гражданам, заключенным концлагерей.
Выставку организовали Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, министерство культуры, министерство просвещения, федеральное архивное агентство, правительство Москвы, Государственный архив, Русский музей, фонд "Моя история", исторический мультимедийный парк "Россия - Моя история".
