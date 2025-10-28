Фотовыставка "Химия была, но мы расстались"

Фотовыставка всероссийского проекта по поддержке онкопациентов "Химия была, но мы расстались" открылась в технопарке "Сколково".
У проекта две цели. Первая – дать людям, прошедшим или проходящим лечение от рака, увидеть себя со стороны красивыми, сильными, ресурсными.
Вторая – дестигматизировать рак, лишить это заболевание его главного оружия – парализующего страха, который мешает людям вовремя проходить диспансеризацию и выявлять онкологию на ранних стадиях.
Выставка продлится до 30 октября.