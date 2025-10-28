Рейтинг@Mail.ru
Фотовыставка "Химия была, но мы расстались" - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 28.10.2025 (обновлено: 15:56 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/vystavka-2051202918.html
Фотовыставка "Химия была, но мы расстались"
Фотовыставка "Химия была, но мы расстались" - РИА Новости, 28.10.2025
Фотовыставка "Химия была, но мы расстались"
РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:54:00+03:00
2025-10-28T15:56:00+03:00
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051201120_0:131:3079:1863_1920x0_80_0_0_1063b1ae2220f4e84f6e8255236474ca.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051201120_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_a8648ac0e902da4c628c044a03bb48bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото

Фотовыставка "Химия была, но мы расстались"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
© РИА Новости / Илья Питалев

Фотовыставка всероссийского проекта по поддержке онкопациентов "Химия была, но мы расстались" открылась в технопарке "Сколково".

Проект Химия была, но мы расстались

Фотовыставка всероссийского проекта по поддержке онкопациентов "Химия была, но мы расстались" открылась в технопарке "Сколково".

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

У проекта две цели. Первая – дать людям, прошедшим или проходящим лечение от рака, увидеть себя со стороны красивыми, сильными, ресурсными.

Проект Химия была, но мы расстались

У проекта две цели. Первая – дать людям, прошедшим или проходящим лечение от рака, увидеть себя со стороны красивыми, сильными, ресурсными.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

Вторая – дестигматизировать рак, лишить это заболевание его главного оружия – парализующего страха, который мешает людям вовремя проходить диспансеризацию и выявлять онкологию на ранних стадиях.

Проект Химия была, но мы расстались

Вторая – дестигматизировать рак, лишить это заболевание его главного оружия – парализующего страха, который мешает людям вовремя проходить диспансеризацию и выявлять онкологию на ранних стадиях.

© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев

Выставка продлится до 30 октября.

Проект Химия была, но мы расстались

Выставка продлится до 30 октября.

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 10
© РИА Новости / Илья ПиталевПроект "Химия была, но мы расстались"
Проект Химия была, но мы расстались
Проект "Химия была, но мы расстались"
© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 10
© РИА Новости / Илья ПиталевПроект "Химия была, но мы расстались"
Проект Химия была, но мы расстались
Проект "Химия была, но мы расстались"
© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 10
© РИА Новости / Илья ПиталевПроект "Химия была, но мы расстались"
Проект Химия была, но мы расстались
Проект "Химия была, но мы расстались"
© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 10
© РИА Новости / Илья ПиталевПроект "Химия была, но мы расстались"
Проект Химия была, но мы расстались
Проект "Химия была, но мы расстались"
© РИА Новости / Илья Питалев
8 из 10
© РИА Новости / Илья ПиталевПроект "Химия была, но мы расстались"
Проект Химия была, но мы расстались
Проект "Химия была, но мы расстались"
© РИА Новости / Илья Питалев
9 из 10
© РИА Новости / Илья ПиталевПроект "Химия была, но мы расстались"
Проект Химия была, но мы расстались
Проект "Химия была, но мы расстались"
© РИА Новости / Илья Питалев
10 из 10
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала