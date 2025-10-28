Рейтинг@Mail.ru
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 28.10.2025 (обновлено: 17:07 28.10.2025)
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО
Украинская армия в зоне СВО разбита, а российские войска развивают наступление, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. РИА Новости, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО

L'Antidiplomatico: украинская армия в зоне СВО разбита

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ на позиции возле Донецка
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинская армия в зоне СВО разбита, а российские войска развивают наступление, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.
"Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет", — отмечается в материале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Командир штурмовых войск ВСУ попытался оправдаться после публикации карт
Вчера, 16:48
Автор статьи подчеркивает, что крах ВСУ подтверждает даже сугубо проукраинский аналитический ресурс Deep State.
При этом в материале также упоминается, что киевский режим не разрешает отступить или сдаться попавшим в окружение солдатам ВСУ. Делается это для того, чтобы Владимир Зеленский продолжал "продавать Западу идею, что Украина еще контролирует эти территории".
Ранее Минобороны России сообщило, что силы "Центра" за сутки с 27 по 28 октября уничтожили свыше 480 военнослужащих ВСУ в зоне СВО.
За день до этого подразделения группировки войск "Восток" освободили три населенных пункта: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Во время доклада Владимиру Путину 26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что силы российской группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ. Кроме того, он доложил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.
Москва - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России
27 октября, 02:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПривольноеЗапорожская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
