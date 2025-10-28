МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинская армия в зоне СВО разбита, а российские войска развивают наступление, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.
"Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет", — отмечается в материале.
Автор статьи подчеркивает, что крах ВСУ подтверждает даже сугубо проукраинский аналитический ресурс Deep State.
При этом в материале также упоминается, что киевский режим не разрешает отступить или сдаться попавшим в окружение солдатам ВСУ. Делается это для того, чтобы Владимир Зеленский продолжал "продавать Западу идею, что Украина еще контролирует эти территории".
Ранее Минобороны России сообщило, что силы "Центра" за сутки с 27 по 28 октября уничтожили свыше 480 военнослужащих ВСУ в зоне СВО.
За день до этого подразделения группировки войск "Восток" освободили три населенных пункта: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Во время доклада Владимиру Путину 26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что силы российской группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ. Кроме того, он доложил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.
