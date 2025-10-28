Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили линии электропередачи в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 28.10.2025 (обновлено: 12:06 28.10.2025)
ВСУ повредили линии электропередачи в Херсонской области
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. ВСУ повредили линии электропередачи в Чаплинке и Великой Лепетихе Херсонской области, без света остаются около 6 тысяч человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Чаплинке и Великой Лепетихе из-за террористических атак противника повреждены линии электропередачи и отключены подстанции. Без света остаются 5800 человек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Херсонская область
Владимир Сальдо
Вооруженные силы Украины
 
 
