ВСУ повредили линии электропередачи в Херсонской области
ВСУ повредили линии электропередачи в Херсонской области - РИА Новости, 28.10.2025
ВСУ повредили линии электропередачи в Херсонской области
ВСУ повредили линии электропередачи в Чаплинке и Великой Лепетихе Херсонской области, без света остаются около 6 тысяч человек, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:05:00+03:00
2025-10-28T12:05:00+03:00
2025-10-28T12:06:00+03:00
херсонская область
ВСУ повредили линии электропередачи в Херсонской области
