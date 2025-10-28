Премьер Японии обсудила с Трампом Украину

ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что они обсуждали Ближний Восток и Украину, и выразила поддержку Японией мирных инициатив США.
"Мы провели дискуссию по Ближнему Востоку и Украине. Я передала ему, что Япония является аккомпаниатором мирных инициатив США", - сказала Такаити журналистам после встречи, трансляцию вел телеканал NTV.
Такаити не стала пояснять подробностей этого обсуждения.
Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию в понедельник и в тот же вечер был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито.
Последний раз Трамп в качестве президента был в Японии в 2019 году на саммите G20. Нынешний визит в Японию - первый в его втором президентском сроке.
Утром во вторник состоялся его саммит с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Затем после подписания документов и совместного обеда Трамп и Такаити направились на авиабазу ВМС США в Йокосуке на размещенный там атомный авианосец George Washington.
Во вторник также состоится прием и ужин Трампа с представителями бизнес и финансовых кругов. В среду утром Трамп уедет из Японии в Южную Корею.