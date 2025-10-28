Премьер Японии обсудила с Трампом Украину

ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что они обсуждали Ближний Восток и Украину, и выразила поддержку Японией мирных инициатив США.

Утром во вторник состоялся его саммит с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Затем после подписания документов и совместного обеда Трамп и Такаити направились на авиабазу ВМС США в Йокосуке на размещенный там атомный авианосец George Washington.