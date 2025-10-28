Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии обсудила с Трампом Украину - РИА Новости, 28.10.2025
13:14 28.10.2025
Премьер Японии обсудила с Трампом Украину
Премьер Японии обсудила с Трампом Украину - РИА Новости, 28.10.2025
Премьер Японии обсудила с Трампом Украину
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что они обсуждали Ближний Восток и Украину, и выразила... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:14:00+03:00
2025-10-28T13:14:00+03:00
в мире
япония
сша
ближний восток
дональд трамп
санаэ такаити
украина
япония
сша
ближний восток
украина
в мире, япония, сша, ближний восток, дональд трамп, санаэ такаити, украина
В мире, Япония, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Санаэ Такаити, Украина
Премьер Японии обсудила с Трампом Украину

Премьер Японии Такаити обсудила с Трампом Ближний Восток и Украину

ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что они обсуждали Ближний Восток и Украину, и выразила поддержку Японией мирных инициатив США.
"Мы провели дискуссию по Ближнему Востоку и Украине. Я передала ему, что Япония является аккомпаниатором мирных инициатив США", - сказала Такаити журналистам после встречи, трансляцию вел телеканал NTV.
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
Вчера, 09:01
Такаити не стала пояснять подробностей этого обсуждения.
Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию в понедельник и в тот же вечер был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито.
Последний раз Трамп в качестве президента был в Японии в 2019 году на саммите G20. Нынешний визит в Японию - первый в его втором президентском сроке.
Утром во вторник состоялся его саммит с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Затем после подписания документов и совместного обеда Трамп и Такаити направились на авиабазу ВМС США в Йокосуке на размещенный там атомный авианосец George Washington.
Во вторник также состоится прием и ужин Трампа с представителями бизнес и финансовых кругов. В среду утром Трамп уедет из Японии в Южную Корею.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Рубио пошутил над отказом главы МИД Японии перевести его слова
Вчера, 07:46
 
В миреЯпонияСШАБлижний ВостокДональд ТрампСанаэ ТакаитиУкраина
 
 
