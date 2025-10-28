Рейтинг@Mail.ru
11:02 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/vstrecha-2051117951.html
Лавров проводит встречу с Додиком на полях конференции в Минске
Лавров проводит встречу с Додиком на полях конференции в Минске
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Минске, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:02:00+03:00
2025-10-28T11:02:00+03:00
в мире
россия
республика сербская
минск
сергей лавров
милорад додик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040689030_0:159:3021:1858_1920x0_80_0_0_603c93f8d59eccb838f65d5d03b0d206.jpg
https://ria.ru/20251003/dodik-2046113670.html
россия
республика сербская
минск
в мире, россия, республика сербская, минск, сергей лавров, милорад додик
В мире, Россия, Республика Сербская, Минск, Сергей Лавров, Милорад Додик
Лавров проводит встречу с Додиком на конференции по евразийской безопасности

Милорад Додик и Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Минске, сообщили в МИД РФ.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком "на полях" III Минской международной конференции по евразийской безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.
