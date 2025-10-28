https://ria.ru/20251028/vstrecha-2051117951.html
Лавров проводит встречу с Додиком на полях конференции в Минске
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Минске, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 28.10.2025
