https://ria.ru/20251028/volodin-2051221217.html
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России - РИА Новости, 28.10.2025
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России
Российская крылатая ракета "Буревестник" является ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России, и гарантом права на справедливость в мире, РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:36:00+03:00
2025-10-28T15:36:00+03:00
2025-10-28T15:36:00+03:00
в мире
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907079_0:37:1916:1115_1920x0_80_0_0_51b5aa09b85a193f76cb17a5eadd4b57.jpg
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050730401.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907079_380:0:1916:1152_1920x0_80_0_0_b316ae9369ae998c1928364d5f84301a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, валерий герасимов
В мире, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на суверенитет России
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская крылатая ракета "Буревестник" является ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России, и гарантом права на справедливость в мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Буревестник" - это ответ тем, кто пытается посягать на суверенитет России
, ее свободу. Это оружие является гарантом права на справедливость в целом мире", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания.
Он также призвал депутатов Госдумы
поблагодарить разработчиков и всех, кто участвовал в создании оружия, аналогов в мире которому нет.
"Есть предложение поблагодарить разработчиков, инженеров, учёных, всех, кто участвовал в создании самого современного оружия, которому нет равных в мире - ракеты "Буревестник". Поздравить нашего президента, он верил и сделал всё для того, чтобы оно показало свою эффективность", - добавил Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин
сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.