Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская крылатая ракета "Буревестник" является ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России, и гарантом права на справедливость в мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть предложение поблагодарить разработчиков, инженеров, учёных, всех, кто участвовал в создании самого современного оружия, которому нет равных в мире - ракеты "Буревестник". Поздравить нашего президента, он верил и сделал всё для того, чтобы оно показало свою эффективность", - добавил Володин.