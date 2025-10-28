Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/volodin-2051221217.html
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России - РИА Новости, 28.10.2025
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России
Российская крылатая ракета "Буревестник" является ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России, и гарантом права на справедливость в мире, РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:36:00+03:00
2025-10-28T15:36:00+03:00
в мире
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907079_0:37:1916:1115_1920x0_80_0_0_51b5aa09b85a193f76cb17a5eadd4b57.jpg
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050730401.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907079_380:0:1916:1152_1920x0_80_0_0_b316ae9369ae998c1928364d5f84301a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, валерий герасимов
В мире, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России

Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на суверенитет России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская крылатая ракета "Буревестник" является ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России, и гарантом права на справедливость в мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Буревестник" - это ответ тем, кто пытается посягать на суверенитет России, ее свободу. Это оружие является гарантом права на справедливость в целом мире", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он также призвал депутатов Госдумы поблагодарить разработчиков и всех, кто участвовал в создании оружия, аналогов в мире которому нет.
"Есть предложение поблагодарить разработчиков, инженеров, учёных, всех, кто участвовал в создании самого современного оружия, которому нет равных в мире - ракеты "Буревестник". Поздравить нашего президента, он верил и сделал всё для того, чтобы оно показало свою эффективность", - добавил Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
26 октября, 15:56
 
В миреРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала