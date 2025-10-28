Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал проект об усилении наказаний за диверсии - РИА Новости, 28.10.2025
14:12 28.10.2025
Володин прокомментировал проект об усилении наказаний за диверсии
Володин прокомментировал проект об усилении наказаний за диверсии - РИА Новости, 28.10.2025
Володин прокомментировал проект об усилении наказаний за диверсии
Законопроект об усилении наказаний за диверсии направлен на защиту детей от необдуманных поступков, вербовщики нацелены на подростков и студентов, заявил... РИА Новости, 28.10.2025
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Володин прокомментировал проект об усилении наказаний за диверсии

Володин: проект об усилении наказаний за диверсии направлен на защиту детей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Законопроект об усилении наказаний за диверсии направлен на защиту детей от необдуманных поступков, вербовщики нацелены на подростков и студентов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности. Авторами инициативы выступили 419 депутатов, в том числе лидеры всех думских фракций и Володин. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
"В настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов. Для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков", - написал Володин в своем канале на платформе МАХ.
Он привел аналитику ФСБ России, согласно которой средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается: в 2022 году — 38 лет, в 2023-м — 28.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ГД хотят понизить возраст ответственности за диверсионные преступления
20 октября, 14:30
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
