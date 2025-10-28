МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки до 265 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вишневое, Рыбное, Успеновка и Новое Запорожской области. ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.