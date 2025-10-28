Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 28.10.2025 (обновлено: 12:55 28.10.2025)
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 28.10.2025
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки до 265 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
рыбное
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014667622.html
рыбное
безопасность, рыбное, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рыбное, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника

Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила до 265 боевиков ВСУ

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки до 265 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вишневое, Рыбное, Успеновка и Новое Запорожской области. ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
ВСУ потеряли более 1220 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
2 мая, 12:26
2 мая, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРыбноеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
