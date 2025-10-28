https://ria.ru/20251028/vojska-2051153363.html
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки до 265 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
рыбное
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки до 265 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вишневое, Рыбное, Успеновка и Новое Запорожской области. ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.