https://ria.ru/20251028/voennye-2051153159.html
Песков ответил на вопрос о ситуации в зоне СВО
Песков ответил на вопрос о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 28.10.2025
Песков ответил на вопрос о ситуации в зоне СВО
Российские военные продолжают выполнять свою работу в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:54:00+03:00
2025-10-28T12:54:00+03:00
2025-10-28T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
привольное
запорожская область
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
https://ria.ru/20241213/belousov-1988981041.html
россия
привольное
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, привольное, запорожская область, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Привольное, Запорожская область, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о ситуации в зоне СВО
Песков: ВС России продолжают выполнять свою работу в зоне СВО
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные продолжают выполнять свою работу в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши военные продолжают выполнять свою работу (в зоне СВО - ред.)", - сказал Песков журналистам.
По данным Минобороны, за минувшие сутки российская группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Кроме того, российские военные из разных группировок войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции.