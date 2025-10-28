Песков ответил на вопрос о ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные продолжают выполнять свою работу в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные продолжают выполнять свою работу (в зоне СВО - ред.)", - сказал Песков журналистам.

По данным Минобороны, за минувшие сутки российская группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.