12:54 28.10.2025
Песков ответил на вопрос о ситуации в зоне СВО
Песков ответил на вопрос о ситуации в зоне СВО
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
привольное
запорожская область
дмитрий песков
россия
привольное
запорожская область
безопасность, россия, привольное, запорожская область, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Привольное, Запорожская область, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные продолжают выполнять свою работу в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши военные продолжают выполнять свою работу (в зоне СВО - ред.)", - сказал Песков журналистам.
По данным Минобороны, за минувшие сутки российская группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Кроме того, российские военные из разных группировок войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции.
Белоусов проинспектировал группировку войск Восток и вручил бойцам госнаграды - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО
13 декабря 2024, 10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияПривольноеЗапорожская областьДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала