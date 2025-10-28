Рейтинг@Mail.ru
Радиоперехват выявил, о чем говорят в рядах ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 28.10.2025
Радиоперехват выявил, о чем говорят в рядах ВСУ
Радиоперехват выявил, о чем говорят в рядах ВСУ

ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Российские военные в ходе операции по радиоперехвату на днепропетровском направлении выяснили, что военные ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В радиосетях 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ возникают панические настроения и убытие подразделения с оборонительных позиций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, профессионализм российской армии является причиной панических настроений в рядах ВСУ.
Ранее в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что бойцы ВС РФ провели операцию по перехвату переговоров командования ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
