Радиоперехват выявил, о чем говорят в рядах ВСУ

ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Российские военные в ходе операции по радиоперехвату на днепропетровском направлении выяснили, что военные ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.