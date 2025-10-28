Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне относятся к роли бабушек в воспитании внуков - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/vnuki-2051080149.html
Опрос показал, как россияне относятся к роли бабушек в воспитании внуков
Опрос показал, как россияне относятся к роли бабушек в воспитании внуков - РИА Новости, 28.10.2025
Опрос показал, как россияне относятся к роли бабушек в воспитании внуков
Большинство россиян уверены, что бабушек и дедушек стоит привлекать к воспитанию внуков, против вмешательства старшего поколения в той или иной степени... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T05:36:00+03:00
2025-10-28T05:36:00+03:00
общество
superjob
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155148/75/1551487565_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_5541888893d3b47e72e3800535eafd34.jpg
https://ria.ru/20250726/opros-2031640632.html
https://ria.ru/20250630/rossijane-2026194153.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155148/75/1551487565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a46419e89f6c6f815ee83c76bb0d14e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, superjob
Общество, SuperJob
Опрос показал, как россияне относятся к роли бабушек в воспитании внуков

SuperJob: каждый пятый россиянин против привлечения бабушек к воспитанию внуков

© Depositphotos.com / Pavel LosevskyБабушка с внуком
Бабушка с внуком - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Depositphotos.com / Pavel Losevsky
Бабушка с внуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство россиян уверены, что бабушек и дедушек стоит привлекать к воспитанию внуков, против вмешательства старшего поколения в той или иной степени выступает только каждый пятый, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса SuperJob.
"Восемь из 10 россиян считают, что бабушек стоит привлекать к воспитанию внуков: 30% однозначно убеждены в этом, еще 50% - скорее согласны. Противоположной точки зрения придерживается 1 из 5 опрошенных: 16% говорят, что скорее не нужно поручать бабушкам воспитание детей, а 4% - однозначно против вмешательства старшего поколения", - показало исследование.
Семья - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос
26 июля, 18:08
Роль бабушек в воспитании 57% россиян определяют как "ненавязчивую помощь", 42% - как крайне необходимую поддержку. И только 1 из 100 опрошенных считает, что бабушкам категорически нельзя доверять внуков.
Мужчины несколько чаще, чем женщины, выражают безусловную поддержку участию бабушек и считают, что их роль в воспитании детей огромна. Россиянки же чаще склоняются к осторожному одобрению, а также чаще поддерживают "дозированную" помощь от бабушек.
Чем старше респонденты, тем более они уверены в необходимости привлекать бабушек и склонны высоко оценивать их роль. И это объяснимо, так как многие из них уже сами нянчат внуков.
Участники исследования с высшим образованием более лояльны к участию бабушек в воспитании подрастающего поколения, чем те, кто закончил средние профессиональные учебные заведения.
В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
Молодая пара у компьютера - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Россияне рассказали, где чаще всего встречают свою любовь
30 июня, 04:05
 
ОбществоSuperJob
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала