https://ria.ru/20251028/vlasti-2051212403.html
В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии
В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии - РИА Новости, 28.10.2025
В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии
Власти Грузии требуют от Конституционного суда запретить еще две оппозиционные политсилы наряду с партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:51:00+03:00
2025-10-28T14:51:00+03:00
2025-10-28T14:51:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940575469_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_b450fe628dfd7f335bcdbba01a3cae1d.jpg
https://ria.ru/20251021/mid-2049712473.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940575469_0:0:1193:894_1920x0_80_0_0_2d604a353a01dbad55576df976f69783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии
Папуашвили: власти Грузии потребовали запретить две оппозиционные партии
ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Власти Грузии требуют от Конституционного суда запретить еще две оппозиционные политсилы наряду с партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", это "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело", заявил во вторник спикер парламента Шалва Папуашвили.
Ранее во вторник правящая в Грузии
партия "Грузинская мечта" подала иск в КС с требованием признать неконституционной партию Саакашвили
"Единое национальное движение
".
"Нашим совместным конституционным иском мы требуем признать неконституционными и запретить следующие партии: это "Единство - Национальное движение", гражданское политическое объединение "Коалиция за перемены, Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" и "Сильная Грузия - Лело, для народа, для свободы",- заявил Папуашвили на брифинге.
Ранее парламент Грузии принял закон, согласно которому членам запрещенных партий запрещается участвовать в дальнейшем в политической деятельности. В середине мая парламент Грузии принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения.