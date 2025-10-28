Рейтинг@Mail.ru
В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии - РИА Новости, 28.10.2025
14:51 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/vlasti-2051212403.html
В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии
В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии - РИА Новости, 28.10.2025
В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии
Власти Грузии требуют от Конституционного суда запретить еще две оппозиционные политсилы наряду с партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:51:00+03:00
2025-10-28T14:51:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
грузия
в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
В Грузии хотят запретить две оппозиционные партии

Папуашвили: власти Грузии потребовали запретить две оппозиционные партии

ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Власти Грузии требуют от Конституционного суда запретить еще две оппозиционные политсилы наряду с партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", это "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело", заявил во вторник спикер парламента Шалва Папуашвили.
Ранее во вторник правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" подала иск в КС с требованием признать неконституционной партию Саакашвили "Единое национальное движение".
"Нашим совместным конституционным иском мы требуем признать неконституционными и запретить следующие партии: это "Единство - Национальное движение", гражданское политическое объединение "Коалиция за перемены, Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" и "Сильная Грузия - Лело, для народа, для свободы",- заявил Папуашвили на брифинге.
Ранее парламент Грузии принял закон, согласно которому членам запрещенных партий запрещается участвовать в дальнейшем в политической деятельности. В середине мая парламент Грузии принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения.
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
